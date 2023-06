Tracce ematiche sul sagrato del santuario di Santa Maria di Colonna: è giallo

Nel giorno della riapertura del Monastero di Colonna, è mistero circa le tracce ematiche rilevate sul sagrato del santuario di Santa Maria di Colonna e per le quali si sta provando a fare chiarezza. La segnalazione e la conseguente chiamata alle forze dell'ordine era partita questa mattina da un cittadino: sul posto sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Scientifica.Il tutto mentre all'interno del santuario si stavano le nozze di un Carabiniere in alta uniforme e che per (ironia della sorte) si è trovato a trascorrere il giorno più bello della sua vita in compagnia dei colleghi della Polizia. Maggiori dettagli sulla vicenda saranno forniti prossimamente.