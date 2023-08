Il Monastero di Colonna rivive con il Hearth Festival

«Una festa inclusiva che ha restituito bellezza al luogo in cui si è svolta, un grande festival di arte che ha portato sul palco e nel chiostro del monastero grandi nomi della musica italiana e artisti emergenti nel segno della sostenibilità delle arti» dicono gli organizzatori di (H)eart Festival. Nel weekend del 19 e 20 agosto gli spazi dell'ex Monastero di Santa Maria di Colonna hanno accolto la quinta edizione del festival organizzato dal circolo Arci (H)astarci di Trani. Il chiostro dell'ex Monastero, riaperto al pubblico per l'occasione, ha ospitato esposizioni e market e accompagnato il pubblico in una atmosfera serale mozzafiato. Grande attesa e aspettative rispettate per il concerto rock dei SICK TAMBURO, progetto nato con Elisabetta e Gian Maria, membri della storica band Prozac. A Trani si sono esibiti con la nuova formazione (Gian Maria, Mattia, Tommaso e Carlo) proponendo i brani che dal 2007 hanno caratterizzato la storia della band alternative rock, ricordando in un momento di grande commozione la compianta Elisabetta scomparsa a febbraio 2020. Pubblico entusiasta ed estasiato dalle sonorità mediterranee di PELLEGRINO & ZODIACO, progetto del producer napoletano, dj e testa di Early Sounds Recordings. Il suo intento è quello di sviluppare la sua personale visione di melodic fusion e jazz-funk. Il progetto ha raccolto un pubblico affascinato dalle sue peculiari atmosfere e dalla sua mediterranea estetica del misticismo. Durante il weekend sul palco, prima dei due "big" l'apertura è stata affidata a band emergenti o artisti locali che hanno abbracciato il pubblico in uno scenario emozionante. Si sono esibiti i Talk Is Cheap, Couchgagzzz, Blue Town, WISM, Ceralacca e Hamebone. Ad accompagnare il pubblico nel chiostro le esibizioni dei dj set di Djones, Smollo, Mario C. e Thom.

«Ringraziamo la Città di Trani che ha sostenuto questa quinta edizione e tutte le volontarie e i volontari che si sono prodigati per rendere questo weekend perfetto. Grazie agli sponsor che hanno reso possibile l'(H)eart Festival» dicono i promotori. L'(H)eart negli anni ha portato a Trani ospiti del calibro di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Giorgio Poi e ha promosso la formazione di una rete dei festival indipendenti pugliesi