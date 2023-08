Spiaggia del Monastero di Colonna un orinatoio a cielo aperto

Come ogni anno, a fine estate il lido monastero è protagonista dell'inciviltà dei cittadini tranesi e non che utilizzano gli scoglio per urinare e lasciare escrementi invece di utilizzare i bagni adiacenti ai locali sul lido. La puzza e la sporcizia infastidiscono e non poco i bagnanti che cercano una zona tranquilla per rilassarsi e prendere un po' di sole, difatti questa segnalazione è arrivata direttamente da alcuni cittadini che ormai irritati e stanchi hanno scritto al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Igiene Asl Bat. Questa problematica è recidiva, ogni anno la spiaggia del nostro storico mare vengono lasciate in disgrazia non solo perché il lido viene scambiato per un gabinetto, alcuni, invece preferiscono vederlo come un cassonetto dell'immondizia lasciando bicchieri vuoti e fazzoletti sporchi.