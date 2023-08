Rivive il Monastero di Trani tra musica e arte con Hearth Festival

Le due serate di musica e arte sono accompagnate dagli stand con drink & food a cura del main sponsor Il Vecchio e il Mare. (H)eart Festival è un progetto di Hastarci, il circolo Arci di Trani, nato oltre dieci anni fa per la sostenibilità delle arti e degli artisti sia locali che nazionali, un laboratorio attraverso il quale il "grande pubblico" viene in contatto con nuove proposte artistiche e forme d'arte differenti. Ad oggi il Festival è giunto alla quinta edizione e negli anni ha ospitato artisti del calibro di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Giorgio Poi. Il Festival è sostenuto dalla Città di Trani.

Un festival musicale e non solo, un progetto di sostenibilità delle arti e degli artisti emergenti, è questo l'(H)eart Festival partito ieri e che proseguirà anche stasera. Ieri è stata la volta dei Sick Tamburo, progetto nato con Elisabetta e Gian Maria, membri della storica band Prozac+.Si sono esibiti a Trani con la nuova formazione (Gian Maria, Mattia, Tommaso e Carlo) proponendo i brani che dal 2007 hanno caratterizzato la storia della band alternative rock. Sul palco saliranno, durante la prima serata, anche i Talk Is Cheap, Couchgagzzz e Blue Town. Stasera - Day Two dell'(H)eart Festival - sul palco attesissimo l'appuntamento con Pellegrino & Zodiaco, progetto del producer napoletano, dj e testa di Early Sounds Recordings. Il suo intento è quello di sviluppare la sua personale visione di melodic fusion e jazz-funk. Il progetto ha raccolto un pubblico affascinato dalle sue peculiari atmosfere e dalla sua mediterranea estetica del misticismo.Durante la seconda serata sul palco anche WISM, Ceralacca e Hamebone. Infine all'interno dell'affascinante chiostro del Monastero di Colonna sono disponibili mostre, market di arte varia e i dj set di Jons, Smollo, Mario C. e Thom. Apertura porte per i concerti alle ore 18 con inizio previsto on stage alle ore 19.