Guerra... e pace?, a Trani il professor Luciano Canfora

L'Assessorato alle Culture, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo – sezione di Trani, organizza per venerdì 17 giugno 2022 alle ore 18:00 presso la Biblioteca G. Bovio di Trani un incontro sul conflitto in Ucraina dal titolo "Guerra... e pace?". Determinare i fattori che hanno scatenato la Guerra sembra un'impresa ardua. Un conflitto per alcuni versi inspiegabile, forse categorizzabile secondo schemi nazionalistici ottocenteschi. Sembra anche complicato prevedere gli scenari futuri, a quasi centoventi giorni dall'inizio dell'evento bellico: le conseguenze geopolitiche, economiche e sociali. Ma anche le trasformazioni antropologiche, le strategie delle diplomazie internazionali, i mutamenti della comunicazione e dell'informazione internazionale.Quale la posizione dei Federalisti d'Europa? Il Movimento Federalista Europeo è impegnato da sempre in una battaglia a favore di una politica estera unica, di un maggiore protagonismo della diplomazia europea nello scacchiere internazionale, oltre che di una difesa e di un esercito unico. Quali sono le conseguenze politiche e sociali di un tale conflitto in un comune italiano, come appunto quello di Trani? Come possono trasformarsi le logiche amministrative e come attivarsi nell'ambito del macrocosmo della solidarietà internazionale?Relatore d'eccezione: prof. Luciano Canfora, professore emerito di filologia greca e latina presso l'Università di Bari e coordinatore scientifico della Scuola Superiore di studi storici di San Marino; moderatore: dott. Matichecchia Gianfranco, segretario MFE sez. di Trani BAT.Interverranno: avv. Amedeo Bottaro, sindaco di Trani; prof.ssa Francesca Zitoli, assessora alle culture del Comune di Trani; dott. Andrea Patruno, presidente della Fondazione provinciale Vittorio Foa; prof. Luigi Vavalà, docente di storia e filosofia; prof. Gianni de Iuliis, docente di storia e filosofia; avv. Maurizio de Palma, avv. del Foro di Trani; dott. Simona Ciullo, Segretario MFE Puglia.