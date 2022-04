A Trani uova di cioccolato per i bambini ucraini

Per dimenticare almeno per un attimo il dramma della guerra, il Circolo Arci di Trani "(H)astarci", l'associazione "Paideia"e l'Amministrazione Comunale incontrano le bambine e i bambini ucraini.Venerdì 22 aprile, alle 17, in vista delle celebrazioni della Pasqua Ortodossa, i volontari delle associazioni, il Sindaco Amedeo Bottaro, l'assessora ai Servizi Sociali, Alessandra Rondinone e il Consigliere Comunale, Luca Morollo, incontreranno a Palazzo di Città le famiglie ucraine per distribuire alcune uova di cioccolato.Si ringraziano tutte le attività commerciali e i cittadini che hanno contributo a questo piccolo momento di felicità.