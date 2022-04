Trani Sociale, è l'ora della solidarietà concreta per il popolo ucraino

È un momento storico delicato e cruciale. Il conflitto tra Russia ed Ucraina sta degenerando sempre più in un "genocidio" per il popolo ucraino ed in una nuova tragedia per l'umanità, anche per le conseguenze nefaste sul piano economico.Nell'ottica di un aiuto concreto per il popolo ucraino ecco l'azione generosa di Trani Sociale: il segretario Daniele Santoro ed uno dei soci del movimento tranese, Aldo Marasciuolo, hanno effettuato una cospicua donazione di alimenti, la maggiore in partenza dalla nostra città per la popolazione ucraina martoriata dalla guerra.Proprio oggi Santoro e Marasciuolo andranno a ritirare i viveri alimentari direttamente dal centro merci del gruppo Megamark, che a sua volta ha contribuito alla donazione praticando uno sconto del 20% sui prodotti donati da Trani Sociale. Per avere un'idea dell'importante operazione di solidarietà in termini pratici, la donazione corrisponde a 4 pedane ed oltre 5000 confezioni di beni di prima necessità.