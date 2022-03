Emergenza Ucraina, a Trani continua la raccolta di beni di prima necessità

Tutti i cittadini che intendono donare e sostenere l'iniziativa con un supporto concreto alle famiglie vittime di questa emergenza, possono rivolgersi ai seguenti centri:

Parrocchia di San Magno per la raccolta beni alimentari il martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.30

Caritas Cittadina, presso la Chiesa del Sacro Cuore in via Malcangi per raccolta alimenti/indumenti il mercoledì dalle 10.00 alle 11.30 ed il venerdì dalle 16.00 alle 17.30.

"Il Comune – spiega l'assessore alle politiche sociali, Alessandra Rondinone – esprime la massima vicinanza al popolo Ucraino in questo difficile momento, facendo appello allo spirito di solidarietà della cittadinanza per ottimizzare le risorse e rendere concreti e fruibili questi aiuti. Ogni forma di intervento che sarà possibile fornire alle popolazioni colpite sarà pertanto ampiamente pubblicizzata al fine di garantire la partecipazione della cittadinanza che avrà desiderio di collaborare".



Si ricorda che sono sempre aperti i termini dell'avviso pubblico per manifestare disponibilità all'accoglienza abitativa (in abitazioni non condivise con il nucleo familiare proponente oltre a strutture alberghiere; strutture extra alberghiere quali casa vacanze, b&b, agriturismi o affittacamere; strutture religiose) ed alla prestazione di servizi a titolo gratuito quali mediazione culturale e/o linguistica; supporto psicologico; consulenze legali a vario titolo; accompagnamenti presso servizi pubblici (con o senza disponibilità di mezzo di trasporto); altri servizi ritenuti utili.



L'istanza di adesione per la disponibilità a prestare servizi dovrà essere manifestata con compilazione dell'apposito modulo da inviare all'indirizzo emergenzaucraina@comune.trani.bt.it.

Continua la raccolta di beni di prima necessità per sostenere i rifugiati provenienti dall'Ucraina. Il Comune di Trani di concerto con la Caritas cittadina e gli Enti del terzo settore, ha aperto un punto di aiuto umanitario ufficiale di raccolta