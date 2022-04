Mediazione culturale, Comune, scuole, e università insieme per i minori ucraini

Entro fine aprile, presso le istituzioni scolastiche del primo ciclo della città di Trani, partiranno i tirocini formativi degli studenti frequentanti il corso di laurea in mediazione culturale dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Una soluzione trovata di intesa tra l'Assessorato alle culture e pubblica istruzione e i dirigenti scolastici della città di Trani, che ha trovato un rapido accoglimento da parte dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro".Un'occasione formativa che consente agli studenti universitari di mettere in pratica quanto appreso durante il proprio corso di studi, al comune e alle istituzioni scolastiche di dare figure di riferimento affidabili ai minori proveniente dall'Ucraina in attesa di essere inseriti e inclusi nel nuovo contesto scolastico e cittadino.L'assessore alle culture Francesca Zitoli ha espresso parole di sentito ringraziamento verso tutti gli attori coinvolti. "Ringraziamo in modo particolarmente sentito i dirigenti scolastici delle scuole locali e, per l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", il direttore del dipartimento "Ricerca e innovazione umanistica", Paolo Ponzio, la responsabile del Career Management Service, Teresa Fiorentino, la responsabile UO tirocini, Maria Teresa Bilancia, e Grazia Amoruso per tutta la disponibilità tecnica, operativa, amministrativa e ancor di più umana che hanno mostrato in questa nuova collaborazione interistituzionale".