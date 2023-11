Guida all’acquisto immobiliare

Definire il budget di spesa: quali sono gli elementi da tenere in considerazione

Acquistare l'immobile in tutta tranquillità: quali sono i controlli da effettuare?

La casa rappresenta, da sempre, un sogno per la maggior parte dei, quel nido nel quale rifugiarsi al termine di una dura giornata lavorativa e ritemprare spirito e mente, ottenere quel indispensabile relax necessario ad affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide che la quotidianità ci pone dinanzi. Quanto la casa sia unper i cittadini del Belpaese, è testimoniato da un dato incontrovertibile.Gli italiani, infatti, sono la popolazione col maggior numero di proprietari di undell'intero Vecchio Continente (70%). E non appena si presenta loro l'opportunità di comprarla, non tergiversano in alcun modo preferendo di gran lunga questa soluzione a quella dell'Quando si, tuttavia, vanno compiuti alcuni passaggi chiave per scegliere l'immobile che faccia al caso nostro sotto ogni punto di vista. Il primo indispensabile step riguarda, per quanto ovvio, la definizione del. La maggior parte degli italiani, infatti, opta per l'acquisto dell'immobile ricorrendo alla soluzione del mutuo, che implica la considerazione di svariati fondamentali aspetti.La maggior parte degli, infatti, finanzia al massimo l'80% del valore dell'immobile, lasciando il 20% a carico del contraente. La definizione del budget di spesa, quindi, passa inevitabilmente da questo primo aspetto: se la nostra liquidità è di €.20.000,00, non potremo certo permetterci un immobile daldi €. 200.000,00.E' fondamentale, poi, comprendere se l'immobile al quale siamo interessati debba essere: le spese da affrontare, in tal caso, lieviterebbero ulteriormente. Un altro nodo cruciale, poi, riguarda il mobilio. Acquistare un immobile già arredato offre un vantaggio non indifferente, dando modo, in un secondo momento, di poterqualora non fosse totalmente di nostro gradimento, evitando di dover inizialmente affrontare altre spese oltre a quelle collegate al mutuo.Accendere quest'ultimo, infatti, prevede l'assolvimento di alcuniper l'acquirente, a partire, in primis, da quelli da riconoscere all'erario. La stipula del mutuo, infatti, prevede il pagamento dell'imposta di bollo dello 0,25% in favore dell'erario e della(che varia da istituto erogante a istituto erogante) sul totale dell'importo finanziato; inoltre, bisognerà riconoscere la parcella notarile al professionista che stipulerà il mutuo.A tutti questi aspetti economici, poi, se ne aggiungono altrirelativi all'immobile che desideriamo acquistare. E' indispensabile, infatti, disporre della ragionevole certezza che la casa dei nostri sogni non riservi, in seguito, alcun tipo di sorpresa in accezione negativa. E' necessario, di conseguenza, effettuare tutti gliper far sì che il sogno di una vita, ovvero acquistare un immobile, non si trasformi in un incubo.E' molto importante, a tal proposito, effettuare delle visure ipotecarie telematiche che consentano di comprendere se l'immobile è privo di alcun vizio di forma; la presenza di quest'ultimi, infatti, è in grado distesso e rappresenta una rilevante problematica durante la fase preliminare di compravendita dell'immobile.Non effettuare tutti i dovuti controlli prima di procedere all'acquisto dell'abitazione, quindi, mette a repentaglio ladell'immobile, oltre a poter creare, in talune circostanze, alcune problematiche dal punto di vista legale. Grazie ad una visura ipotecaria è possibile comprendere se l'immobile oggetto della compravendita è gravato da, ipoteche o note di cancellazione ipoteche totali o parziali.Quando si procede all, quindi, gli elementi da tenere in considerazione sono molteplici e non riguardano, come talvolta accade, solo l'impatto economico, che varia, oltre che per i summenzionati motivi, anche in base alla zona dove è presente l'immobile. Per, meglio effettuare tutti i dovuti controlli, onde evitare, in un secondo momento, di dover risolvere problemi di qualsivoglia entità.