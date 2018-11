Guida Michelin 2019, Trani riconferma le sue “stelle”

Tra entusiasmanti riconferme e amare cancellazioni, la guida più letta e temuta dai ristoratori di tutta Italia è stata aggiornata. La città di Trani si tiene stretta la sua stella, conquistata dal ristorantenel 2016. La rinomata realtà locale ha portato avanti un progetto ambizioso, muovendo i primi passi da un'origine contadina. Una cucina globale e innovativa che parte dalle eccellenze del territorio pugliese. Ed ora la brigata del Quintessenza raccoglie il frutto a cinque punte di questo percorso, fatto di talento e passione.Ma ad essere protagonista della Guida Michelin è anche il tranese acquisito Felice Lo Basso. Confermata una stella per il suodi Milano, affacciato sul simbolo per eccellenza della città, il Duomo. La nostalgia per la sua città d'origine lo aveva portato ad aprire a Trani, a giugno del 2018, il "Memorie Rastaurant". Qui la passione per i sapori antichi incontra la cucina creativa.La nuova Guida Michelin è stata presentata oggi a Parma. Grande successo per la Puglia dove le stelle salgono da otto a dieci.