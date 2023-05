"I bambini nella Divina Commedia": ne parla il dott. Paolo Carmone in biblioteca

La Città di Trani, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Trani, organizza per questo pomeriggio alle ore 17.30 nella biblioteca comunale "Bovio" un incontro tenuto dal dott. Paolo Carmone, sul tema "Il senso dell'infanzia nel Medioevo. I bambini nella Divina Commedia".È un viaggio nel mondo dell'infanzia nel Medioevo tra testimonianze illustri, curiosità e immagini. Anche se il concetto di infanzia sembra emergere con l'avvento della famiglia borghese, può dirsi già presente nella società rurale del Trecento, ma indubbia è l'evoluzione del sentimento dell'infanzia nel tempo. L'ampia analisi di tipo medico-scientifico sostenuta anche da curiosità culturali, condotta dal dott. Paolo Carmone, affronta diverse problematiche relative all'infanzia, dal concepimento alle malattie, al valore della vita, al ruolo della madre per giungere ai versi della "Divina Commedia" nei quali i numerosi riferimenti ai bambini, alla madre, alla vita, immortalati dalla potenza della poesia dantesca, lasciano scorgere l'universalità di sentimenti, valori e suggestioni.Collaborano all'organizzazione dell'evento, l'Associazione culturale La Maria del porto, il Club per l'Unesco Trani, l'Ammi, la Fidapa sezione di Trani, l'Associazione culturale Traninostra, l'Associazione musicale culturale Domenico Sarro, The Bright Side – Il lato positivo dell'informazione, Florestano edizioni.