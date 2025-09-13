Eventi e cultura
I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre
Laboratorio di Ascolto Laterale e Rassegna musicale
Trani - sabato 13 settembre 2025 7.31
Al centro dei Dialoghi di Trani risuona una domanda potente: come possiamo ancora considerarci un'unica umanità? Viviamo in un'epoca di straordinari progressi tecnologici che, paradossalmente, invece di unirci sembrano accentuare le disuguaglianze, la povertà e i conflitti. Se a questo aggiungiamo la crisi climatica che minaccia il pianeta e la crescente ondata di odio e disinformazione che avvelena il dibattito pubblico, la sfida diventa chiara. Ritrovare la via dell'empatia, del dialogo e della giustizia sociale non è più solo un'opzione, ma la necessità più urgente per affrontare un futuro che le nostre stesse azioni hanno messo a rischio.
Gli appuntamenti di oggi:
Natura e cultura, semi di giustizia ambientale - Pratiche del Fare Anima - Mindfulness - Esercizi di consapevolezza
Info e prenotazioni: adriporro.ap@gmail.com - Tel. 333.6899274
A seguire tavola rotonda sul tema della dipendenza affettiva con Tania Sotero - Centro antiviolenza SAVE, Francesca Zitoli e Marco Podda A cura dell'Associazione Opificio Muse e con il sostegno del Comune di Trani
In collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi, la Lega Navale sez. Trani, il Centro antiviolenza SAVE della Cooperativa di Promozione Sociale e Solidarietà, l'Associazione AlterAzioni e il Palazzo delle Arti "Beltrani"
