I luoghi della cultura del Polo Museale di Trani aperti durante i giorni di Ferragosto

Un Ferragosto decisamente alternativo è quello proposto dalla Fondazione S.E.C.A. con le aperture straordinarie deldei luoghi della cultura del, fra i più interessanti e suggestivi del territorio.Durante il ponte dell'Assunzione resterà aperto ilcon i suoi reperti di eccezionale interesse artistico, storico e archeologico, ilcon oltre 350 macchine per scrivere storiche provenienti da tutto il mondo, il, uno dei più importanti musei di storia ebraica dell'Italia Meridionale, e infine ladove nelle due grandi sale sono esposte le tante opere pittoriche e statuarie provenienti dalla Cattedrale di Trani e da altre chiese dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Di particolare rilievo sono: la tavola trecentesca di ispirazione bizantina, raffigurante il santo patrono di Trani, S. Nicola Pellegrino, le storie della vita di San Nicola il Pellegrino del pittore Nicola Gliri; il "Cristo Portacroce" di Cesare Fracanzano del XVII sec. e un polittico del XVI sec. attribuito a Jacopo Palma il Vecchio; il Crocifisso seicentesco di Vincenzo Carducci; un gruppo ligneo dell'Annunciazione di scuola umbra; un polittico del pittore Z.T. del XVI; le acqueforti di Antonio Piccinni, della seconda metà del XIX sec.; e le tarsie del maestro Andrea Gusmai del XIX sec.Il, inoltre, sono previsti tre turni dialdi Trani, iniziativa dal titolo "". Gli orari delle visite sono i seguenti: 11,00 – 16,30 – 18,00. Le guide del Polo Museale Diocesano vi accompagneranno attraverso la storia della Cattedrale fino ai 58 metri di altezza: salendo lungo gli scalini tra le mura della torre campanaria si raggiungerà infatti la sommità dell'antica torre e da qui si potrà ammirare lo straordinario paesaggio della la città, un punto di osservazione a dir poco privilegiato. Infine, all'interno dei matronei della basilica verranno proiettate le esclusive e rare immagini dei lavori del 1953 quando si smontò tutto il campanile per eseguire i lavori di consolidamento e restauro. Per informazioni e prenotazioni delle visita al Campanile contattare lo 0883.58.24.70. Il costo della visita è diDurante il lungo ponte di Ferragosto sarà possibile visitare la mostra d'arte contemporanea internazionale al Polo Museale di Trani ❞𝑫𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂❞ di 𝑪𝒐𝒍𝒂𝒈𝒓𝒐𝒔𝒔𝒊, 𝑲𝒐𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊 𝒆 𝑲𝑹𝑴. La mostra presenta tre artisti provenienti da Italia, Francia, USA. I tre artisti, legati da un interesse per la contemporaneità, per il presente, per il qui ed ora, sono riusciti a tracciare all'interno del loro lavoro in un arco temporale l'immagine del nostro tempo. Con queste parole il curatore Paolo Pancaldi presenta il lavoro degli artisti Angelo Colagrossi, Paul Kostabi e KRM, da lui invitati a Trani per la mostra "Dalla Storia alla Strada". Quindici opere che recepiscono anche i linguaggi della strada, realizzate con diverse tecniche e su diversi supporti. Se gli strumenti canonici del discorso di Colagrossi restano dentro la pittura, più inclini ad utilizzare i segni della strada sono Kostabi e KRM, sigla che riunisce Chérif Zerdoumi e Geza Jäger. Il biglietto d'ingresso al Museo consente anche la visita alla mostra d'arte contemporanea.Durante il mese di agosto laresterà aperta tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 16,00 alle 19,00. Il biglietto di ingresso della Pinacoteca è di. Un'occasione speciale per trascorrere un Ferragosto all'insegna della cultura e del divertimento.