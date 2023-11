I medici volontari del poliambulatorio San G. Moscati di Trani in campo per la VII giornata dei poveri

«Non distogliere lo sguardo dal povero» (Tb 4,7). È il titolo della Giornata Mondiale dei Poveri che il 19 novembre 2023 si celebra per il settimo anno nelle comunità di tutta Italia. Una ricorrenza fortemente voluta da Papa Francesco per tenere sempre alta l'attenzione sul «fiume di povertà che attraversa le nostre città e diventa sempre più grande fino a straripare».Attenzione particolare merita la povertà sanitaria, un vero campanello d'allarme: nel 2022 le persone in condizioni di povertà assoluta si stima siano 5 milioni 571 mila (9,4% della popolazione residente). Circa il 7% di queste (pari a 390 mila individui) si è trovata in condizioni di povertà sanitaria. Ha dovuto, cioè, chiedere aiuto a una delle 1.806 realtà assistenziali.A San Ferdinando di Puglia, presso la Parrocchia San Ferdinando Re (in Piazza della Costituzione) i medici del Poliambulatorio San Giuseppe Moscati, voluto fortemente dall'Associazione Orizzonti e attivo a Trani dal 2020 per offrire visite mediche e diagnosi ai bisognosi del territorio, domenica 19 novembre saranno a disposizione di chi vive in condizione di sofferenza e povertà per offrire visite gratuite (urologiche, nefrologiche, consulenze pneumologiche, cardiologiche con elettrocardiogramma, ecografie mammarie, per donne tra i 20-29 anni, ecografie addome, tiroide, onco-immunoematologia, interpretazione esami ematochimici, pediatria e neonatologia, ortopediche, fisiatriche).Un'iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie insieme alla Caritas Diocesana di Andria-Trani-Barletta e Comune di San Ferdinando di Puglia, che vedrà la partecipazione di numerose altre associazioni del territorio, accomunate dalla solidarietà verso i meno fortunati.«Questa giornata fortemente sostenuta dal Santo Padre – spiega il Dott. Angelo Guarriello, Presidente dell'associazione Orizzonti – ha la finalità di tenere alta l'attenzione sul fenomeno della povertà sanitaria, un dramma per tante famiglie che rinunciano a curarsi per mancanza di disponibilità economica. Come risposta all'attuale emergenza sanitaria per i più bisognosi L'ambulatorio Medico-solidale, nato grazie all'impegno di un gruppo di amici medici volontari, sostenuti da Istituzioni Solidali e dalla generosità di tanti donatori, offre un servizio gratuito come assistenza sanitaria di primo livello per tutte quelle persone povere iscritte nel registro Caritas diocesano di Trani».