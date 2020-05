I militari del 9° Reggimento fanteria "Bari" donano sangue per gli ospedali di Caserta e Aversa

Un gesto di solidarietà fondamentale in questo periodo di pandemia

I militari del raggruppamento "Campania", a comando del 9° Reggimento fanteria "Bari", reparto della Brigata "Pinerolo", con stanza a Trani, non hanno perso occasione per essere solidali nei confronti della comunità. Nelle giornate del 13 e 14 maggio in collaborazione con l'associazione di donatori di sangue AVIS di Caserta diretta dall'avvocato Francesco Lauro, hanno consentito di raccogliere oltre 110 sacche di sangue intero da destinare negli ospedali di Caserta e Aversa (CE).In questo periodo di pandemia, le donazioni hanno subito un rallentamento causato dalla paura di contrarre il virus. La donazione del sangue è un nobile atto di altruismo e generosità che rappresenta la vera essenza degli uomini e delle donne dell'Esercito Italiano.Al raggruppamento Campania, oltre al 9° Reggimento che ha il comando, fanno parte una compagnia del 7° Reggimento bersaglieri della brigata Garibaldi e una compagnia del 151° reggimento della brigata Sassari.