"I Rosoni di Puglia" con la Cattedrale di Trani protagonista

É stato un incontro proficuo, un pieno di arte e cultura sul percorso dei Rosoni di Puglia, un'opportunità per il territorio quello svoltosi stamane nella sala Ronchi della Biblioteca comunale "Bovio" di Trani: "Rosoni di Puglia. Per l'Unesco: la Cattedrale di Trani".Grazie ai magnifici relatori Antonio Gerlomini, Franco Leone e Giorgio Gramegna il pubblico ha apprezzato un appuntamento a sostegno dell'impegno della Compagnia degli Exsultanti (di cui Gelormini è presidente) per l'affascinante progetto mirato a far riconoscere "I Rosoni di Puglia" quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità tutelato dall'Unesco.Ben 33 i rosoni di altrettanti edifici sacri pugliesi inseriti nel progetto. Una galassia di bellezza e di meraviglia, un autentico itinerario di luce che si dipana lungo un asse territoriale poggiato su tre cantiche: Il Rosone della Cattedrale di Troia (Foggia), il Rosone della Cattedrale di Ostuni (Brindisi) e il Rosone della Cattedrale di Otranto (Lecce). I "Rosoni della Puglia" sono straordinari "merletti di pietra", bellezza unica di cultura, amore e tradizioni di abili maestri scalpellini e architetti e anche quello (anzi quelli) della cattedrale di Trani splendono di luce rosea."Un ringraziamento particolare - ha sottolineato l'avv. Alessandro Moscatelli - all'assessore alle Culture, Lucia de Mari, ed alla direttrice della biblioteca comunale, Daniela Pellegrino per la cortese disponibilità e collaborazione. Grazie al Lions Club Trani Ordinamenta Maris ed, particolare, alla presidente Elena Mucci e Elio Loiodice".