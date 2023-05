Identificato il giovane aggredito alla stazione di Trani da un gruppo di bulle

Dopo appreso attraverso una notizia giornalistica di una presunta aggressione ai danni di un giovane, avvenuta nella stazione ferroviaria di Trani nella tarda serata del 02 maggio u.s., non essendo stata sporta alcuna denuncia in merito, sono stati avviati da parte della Polfer di Barletta, immediati accertamenti.In particolare, sono state visionate le registrazioni video del sistema di sorveglianza della stazione FS di Trani nonché quelle della stazione di Barletta, considerato che la fonte giornalistica faceva riferimento ad un giovane diretto a Barletta.Questa attività consentiva il riconoscimento del giovane, vittima dell'aggressione, uno studente di 19 anni.Nella circostanza il ragazzo, riferiva che verso le ore 22:50 del due maggio si trovava in stazione a Trani in attesa del treno regionale per Barletta quando ad un certo punto notava un gruppo di ragazze lì presenti conosciute solo di vista. Sempre a dire del giovane, ad un certo punto le giovani ragazze hanno iniziato ad inveire contro di lui, per motivi non chiari, con ingiurie e spintoni e qualche schiaffo a cui cercava di sottrarsi allontanandosi da loro. Per evitare che la situazione potesse degenerare, il giovane si allontanava. Fortunatamente giungeva il treno regionale che attendeva e pertanto saliva a bordo con al seguito la propria bici. In quel momento erano presenti altre persone sul marciapiede che, secondo quanto appreso, non intervenivano in suo aiuto.Il giovane minimizzava l'accaduto, riferendo che non era successo niente di grave al punto di non aver informato nemmeno i suoi genitori né tantomeno fatto denuncia alle Forze dell'Ordine.In ordine a quanto accaduto, sono in corso ulteriori accertamenti diretti all'identificazione degli autori dell'episodio.