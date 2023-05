Ieri sera la processione dedicata alla Beata Vergine dell'Incoronata

Prevista per il sabato precedente, era stata rinviata a causa del maltempo

Si è tenuta nella serata di ieri, sabato 6 maggio, la processione dedicata alla Beata Vergine dell'Incoronata: il sacro corteo in realtà era stato programmato per la precedente settimana (sabato 30 aprile) ma a causa del maltempo era stato necessario decidere per il rinvio della processione.Numerosi i fedeli che hanno atteso e salutato la sacra icona lungo il percorso, accompagnato dalle note del Gran concerto bandistico "Pietro Mascagni" di Trani.