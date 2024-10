II sinassi dei Santi della Magna Grecia 2024: il concerto di musica bizantina per celebrare la ricorrenza

Nello scorso fine settimana si è celebrata la seconda dei Santi Italogreci; questa origina dal riconoscimento nel 2022, da parte della Chiesa ortodossa italiana, di trecentottanta santi della Magna Grecia. La sinassi è svolta tra Bari e Trani, città scelte non a caso, come ricorda il presidente del Comitato Feste Patronali Trani Gianfranco di Toma; Trani, infatti, ha come suo santo patrono proprio San Nicola il Pellegrino, definito come il santo del Kyrie Eleison, il santo della misericordia. Come ha ricordato il Metropolita Policarpo, San Nicola Pellegrino è stato uno strumento vivente nelle mani di Cristo, una testimonianza della sua misericordia tanto forte da scuotere le coscienze degli ecclesiastici della sua epoca. Fu così che San Nicola venne definito anche "folle in Cristo".Fra i vari eventi previsti nel calendario delle celebrazioni vi è stato anche un concerto tenutosi sabato alle ore 20.30 nella parrocchia Spirito Santo a Trani, con il coro della città di Volos, condotto magistralmente dal direttore Dimitris Hatzigeorgiou, che ha dedicato la sua intera vita a quest'arte. La musica sacra bizantina, infatti, di antichissima origine, è non solo un genere musicale a sé stante, con caratteristiche ben precise, come per esempio l'assoluto divieto di utilizzare strumenti musicali, ma è considerato un modo vero e proprio per creare un rapporto e una sinergia con Dio.I canti scelti per questa ricorrenza ricordano proprio i Santi Italogreci, o anche Italioti, come vengono sovente definiti. Alcuni di questi sono stati eseguiti in lingua originale e altri sono stati tradotti in italiano direttamente da Hatzigeorgiou, intervallati dalla lettura di alcuni brani tratti dal libro di Natale Albino "Ad ogni passo, ad ogni battito. Storia del pellegrino Nicola". Il concerto è culminato nell'esecuzione dell'inno a San Nicola Pellegrino da parte dello stesso coro e nella recitazione della preghiera di Gesù da parte dell'arcivescovo e del Metropolita.L'evento ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Trani e di Bari e dalla Regione Puglia, oltre che il contributo del Comitato Feste Patronali Trani, dell'Arcidiocesi Trani – Barletta – Bisceglie, della Confraternita San Nicola Pellegrino Trani, della Cittadella Sanguis Christi, dell'Arcidiocesi Bari – Bitonto e della Basilica Pontificia San Nicola Bari.