Il bambino nella rete dei servizi, incontro del Comitato Teniamoci per mano

Certi di venire in aiuto a quanti di fatto necessitano di una maggiore chiarezza, per meglio comprendere gli Istituti, la loro natura, gli attori, le fasi, le valutazioni e a riguardo l'esperienza di chi ha attraversato per prima l'iter, si rinnova l'invito a partecipare per il giorno 21 gennaio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio di Trani.

Nell'ambito degli incontri e delle iniziative da non perdere in questo nuovo anno 2023, si annovera il Convegno dal titolo "Il bambino nella rete dei servizi: rischi e opportunità" promosso dal Comitato Teniamoci per mano in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Città di Trani, in programma per sabato 21 gennaio alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio.Invitate a partecipare in qualità di relatrici e ospiti dell'evento, interverranno la Dott.ssa Patrizia Depergola, pedagogista clinica e Responsabile di Comunità e la Dott.ssa Tonia Mattia, assistente sociale e Coordinatrice Municipio 3 del comune di Bari, con il compito di riferire e approfondire in ordine alle dinamiche disfunzionali di vario genere da cui trae origine lo stato emergenziale che rende necessaria la presa in carico del minore da parte dei servizi, deputati a monitorarne il benessere psicofisico oltreché gli effetti di un eventuale e perdurante stato di privazione materiale ed affettiva, grave al punto da intraprendere, su decisione del Tribunale e nell'esclusivo interesse del minore, percorsi di adozione o altrimenti di affido (ove il nucleo familiare d'origine esista e risulti collaborativo al punto da potersi intervenire nell'ambito di questo con azioni di sostegno alla genitorialità e l'auspicio del rientro del minore in famiglia).Detto incontro si inserisce nel quadro di una serie di altre interessanti iniziative pianificate in materia di Adozione e Affido, in linea con la Missione del Comitato TENIAMOCI PER MANO che, come oramai noto, è attivo da anni sul territorio di Trani e della Provincia; istituito a sostegno della genitorialità adottiva e delle famiglie affidatarie, diretto a sostenere una rete di mutuo supporto e confronto continui tra i figli, i genitori e gli operatori del Settore per meglio rispondere ai tanti dubbi e alle domande di coloro che intraprendono questa strada o desiderano farlo in futuro, chiarendo aspetti pratici e burocratici connessi alla natura degli istituti, con il contributo costante e gratuito di esperti e di professionisti in ambito giuridico, del servizio pubblico, e della psicoterapia relazionale e familiare.