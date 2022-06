Il cielo dà spettacolo: stasera l'anteprima della "superluna di fragola", grande, luminosa e quasi piena

Affonda le radici nelle tradizioni di un popolo di nativi d'America l'usanza di chiamare la luna che precede di pochi giorni il solstizio d'estate "Luna della fragola" : e non ha alcuna attinenza né con il colore né con la forma di questo frutto delizioso , ma semplicemente col tempo del raccolto, in un'epoca nella quale il cielo era il punto di riferimento dello scandire della vita e della natura.Non meno suggestivo ma sicuramente più romantico l'appellativo di "Luna delle rose", che invece era in uso nel vecchio continente: perché questa prima decade di giugno era quella nella quale come baciate dalla magia della luna, più splendide fiorivano - grazie al cielo fioriscono ancora - le rose.Che sia di fragole, che sia di rose, stasera potremmo avere un' anteprima quasi completa dello spettacolo di cui invece domani notte, intorno all'una, quando la luna ci passerà accanto, a "soli"357.658 km. Istruzioni per l'uso? Niente di che niente strumenti niente postazioni particolari: solo lo sguardo in su e magari distesi su una delle nostre belle spiagge.E magari accompagnati da un libro di poesie, illuminato rigorosamente dalla luce della luna, a leggere a voce alta lo struggente canto notturno del pastore errante di Leopardi o la sua ode "Alla luna": cosa ci sarebbe di più romantico? Per esser più tecnici la superluna si ha quando il nostro satellite si trova nella fase di plenilunio (luna piena) e nello stesso tempo nel punto più vicino alla Terra (perigeo). In questa occasione potremmo accorgerci che la luna sarà un po' più grande del normale(8-10% in più) e che quindi la sua luminosità sarà maggiore (13-5% in più) e rispetto al consueto sembrerà "gigante".La Luna sarà piena il 14 giugno alle 13:52, per essere precisi, sarà invece al perigeo il giorno successivo, 15 giugno, alle 01:23 di notte in Italia. Le poche ore di differenza tra i due eventi di certo non influenzeranno il fenomeno della superluna. Ma già stasera la si potrà vedere molto grande, luminosissima e "quasi piena".