Il Cielo di Carta, al via il nuovo laboratorio di teatro

A Trani manca un teatro ma non certo la voglia e la volontà, ma soprattutto l'esigenza, di spazi e momenti culturali. Le risposte provengono soprattutto dagli operatori locali e dalle compagnie indipendenti che mettono a disposizione eventi e spazi per rispondere a tale istanza.In questa direzione opera "Il Cielo di Carta" che ha strutturato per il 2023 un percorso che si snoda fra laboratori teatrali e una rassegna in fase di definizione. Tema principale è la natura e il rapporto che l'uomo ha sviluppato con essa. L'indagine tematica del laboratorio verte sul rapporto tra l'uomo, la natura e l'ambiente; sulla sterilità delle terre in rapporto allo sfruttamento dell'uomo contemporaneo; sulla connessione con i miti greci di riferimento.«Abbiamo pensato ad un programma piuttosto fitto – chiarisce Annamaria di Pinto, presidente e direttore artistico dell'associazione - che si articola fra tecniche base di recitazione, dizione, canto popolare e movimento scenico; elementi di regia e di scrittura drammaturgica; lavoro sul gruppo volto alla formazione di un coro teatrale di ispirazione greca. E' prevista una messa in scena finale. le lezioni si svolgeranno nello spazio performativo del cielo di carta, nel teatro giardino e in escursione».Durante il laboratorio, che si svolgerà ogni martedì alle ore 20 dal 24 gennaio al 30 maggio, verrà affrontato anche il testo poetico e il teatro poetico di immagine. Per la particolarità della tematica trattata alcune lezioni saranno svolte en plain air.«Per offrire a tutti una partecipazione consapevole – conclude Annamaria - sarà possibile partecipare ad una lezione di prova del nuovo laboratorio presso il centro teatrale residenziale di Trani in via dei Mandorli 9, che si terrà il 24 e il 31 gennaio alle ore 20. La performance finale si svolgerà dopo la fine delle lezioni. Il laboratorio prelude allo studio della nuova produzione teatrale del cielo di carta nella quale i partecipanti al laboratorio potrebbero essere inseriti successivamente».Per partecipare è necessario prenotarsi tramite email all'indirizzo info@ilcielodicarta.net o tramite WhatsApp al numero 3479395652.