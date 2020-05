Il circo Orfei fermo a Trani da due mesi: «Noi abbandonati dalle istituzioni»

Tutti gli artisti di Italia sono a casa in quarantena. C'è invece chi ha la sua casa nel telone del Circo e la sua famiglia nei performer e negli animali che ne fanno parte. Il covid-19 sta facendo un danno economico anche a chi, in modo itinerante, vive di spettacoli. Il circo "Marina Orfei" con oltre cinquanta animali è bloccato a Trani dal 9 marzo scorso. Da quando, in pratica, il governo Conte ha decretato tutto lo Stivale "zona rossa".A causa dell'assenza di pubblico il circo sta subendo serie difficoltà economiche e tutta la carovana è oramai allo stremo delle forze. "Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni", è la denuncia del gestore ai microfoni di Telenorba. Tuttavia non mancano le attenzioni e le cure per gli animali, "nostri compagni di vita". Venti le famiglie presenti nel villaggio e il problema è ora come pagare i dipendenti.Gli aiuti, tuttavia, sono arrivati da alcune associazioni di volontariato e dal Centro Migrantes che hanno distribuito loro beni di prima necessità. Si attendono invece gli interventi dal Comune.Difficile ora come ora fare previsioni per il futuro e per il mondo circense in generale, in condizioni non più floride come un tempo, la ripresa sembra ancora più difficile.