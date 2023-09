Concerto Bandistico dell'associazione Mascagni, programmate due date in villa Comunale

"Qualche tempo fa la nostra Associazione musicale ha preso contatto con il Circolo del Partito Democratico di Trani per portare, l'organismo politico, a conoscenza della nostra attività"A parlare è il Professor Emanuele di Lernia che, dal 2004, oltre a essere il capobanda, presiede "l'Associazione culturale Pietro Mascagni – il Concerto Bandistico"."In quella occasione abbiamo avuto l'opportunità di illustrare al Segretario del Circolo locale, l'Avv. Giannetti, in cosa consiste la nostra attività e quelle che erano le nostre istanze per arricchire il panorama culturale della nostra splendida Città. Non è la prima volta che ci affacciamo allo scenario politico per tentare di riportare a Trani la buona musica da Cassa Armonica ma, purtroppo, le nostre istanze sono sempre cadute nel vuoto" prosegue il Presidente di Lernia."Fortunatamente, grazie alla sensibilità dimostrata dal Segretario del Circolo, nonché dalla Commissione Cultura del Circolo stesso, presieduta dalla Dott.ssa Mariella Ferreri, abbiamo potuto realizzare il nostro progetto. L'intera Commissione, infatti, coadiuvata – dal punto di vista politico - dalla Consigliera Comunale Federica Cuna, si è mobilitata per portare sul tavolo degli organismi comunali competenti la nostra offerta"."E oggi, finalmente" conclude di Lernia "dopo anni di tentativi vani, abbiamo avuto la comunicazione delle due date che ci sono state assegnate per eseguire i nostri concerti presso la Cassa Armonica della Villa Comunale di Trani. Augurandoci che sia solo l'inizio di una lunga stagione di concerti, abbiamo quindi il piacere e l'onore di invitare tutta la cittadinanza, il giorno 17 settembre e il giorno 8 ottobre di quest'anno, alle 10:30, a trascorrere con noi un po' del suo tempo, allietata dalle nostre note".