Il covid non ferma la crescita di Ad Maiora: prossima apertura a Ruvo di Puglia

"Il regalo più bello che oggi un'azienda possa fare, è il mantenimento dei posti occupazionali. Se poi si aggiungono nuovi impieghi e competenze, con nuove sedi e nuove forze, la crescita è globale".Così il presidente di Edizioni AdMaiora, la casa editrice di Trani, con sede anche a Corato, Trinitapoli, Roma e Andria, annunciando l'apertura - a dicembre prossimo - di una sesta sede a Ruvo di Puglia, che si occuperà esclusivamente di editoria medica. "Questo è un momento tragico per l'economia mondiale, ma sono convinto che se ognuno di noi, nel proprio piccolo, seppur con le mani legate da leggi più o meno giuste o sbagliate, facesse il proprio, la situazione sarebbe migliore. Inutili sono le proteste, le polemiche, non portano a nulla. Servono i fatti. E i fatti oggi ci dicono che i nostri giovani hanno bisogno di lavoro e io, come dicevo, nel mio piccolo, sono pronto a fare la mia parte, incrementando occupazione e sviluppo. Un eventuale nuovo lockdown, il covid, non ci spaventano: abbiamo la possibilità dello smart working, l'importante -dicevo - è lavorare". Ad Maiora, insomma, una voce fuori dal coro e grazie ad una riorganizzazione capillare dell'organigramma e ad un ampliamento di livello della linea editoriale tecnico-scientifica, la casa editrice pugliese da giugno è riuscita ad ottenere un costante e continuo aumento di fatturato che si attesta intorno al 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 2019, anno che l'amministratore unico Giuseppe Pierro, definisce "normale".Serietà, responsabilità, consapevolezza e attaccamento all'azienda e ai valori come la famiglia e il lavoro, il segreto del successo che ha dato la possibilità alle Edizioni AdMaiora di investire su professionalità dei dipendenti e ampliamento di uffici. "Basti pensare che nello scorso mese di ottobre AdMaiora è arrivata fino in Calabria, aprendo un punto vendita nel pieno centro di Cosenza" - ha concluso Giuseppe Pierro.L'intero mondo di Edizioni AdMaiora è visitabile online scaricando la nuova App AdMaiora Radio, con - tra gli altri -aggiornamenti, pubblicazioni, eventi, siti web e social.