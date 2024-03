Il Cta chiede la realizzazione di una rete fognaria nera in via Curatoio

Pregiatissimo Sig. Sindaco, la scrivente Associazione CTA, in nome e per conto delle imprese operanti nella zona industriale di Via CURATOIO, gran parte associate alla CTA, firmatarie della presente Petizione, SOLLECITA, ancora una volta, la realizzazione della rete fognaria nera di Via Curatoio.Le imprese presenti nella suddetta zona, in particolare del comparto calzaturiero e lapideo, che ribadiamo hanno versato da tantissimi anni gli oneri di urbanizzazione, sono costrette, ancora oggi, ad avvalersi delle vasche IMHOFF, ormai obsolete, con notevoli costi per la manutenzione, per lo smaltimento dei reflui civili, e per i numerosi adempimenti previsti dalla normativa in materia ambientale (registri- formulari- m u d).Si ricorda che nella stessa Via Curatoio, ha sede la Comunità terapeutica Controvento-Oasi 2-, la quale avrebbe bisogno, a nostro avviso, di potersi allacciare alla pubblica fognatura nera.Non è più possibile continuare ad operare in una zona industriale ed artigianale che nel 2024 è ancora priva di una rete fognaria nera pubblica.Si chiede, pertanto, che l'Amministrazione Comunale provveda con la massima urgenza alla realizzazione della fogna nera di Via Curatoio.