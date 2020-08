Il "fantasma" della Cattedrale di Trani

Un altro mistero ruota intorno a Trani; infatti non molto distante dal Castello Svevo, risiede la Cattedrale affacciata sul mare, luogo storico e di inestimabile valore architettonico, che ogni anno attrae migliaia di turisti. Ma si sente parlare della Cattedrale anche per avvistamenti di spiriti che sembrerebbero dimorarci al suo interno.La Cattedrale di Trani si eleva su tre livelli, una chiesa sotterranea, una al piano stradale ed una rialzata. Nell'ipogeo di San Leucio, la parte sotterranea, una guida turistica afferma di aver visto per ben due volte la figura di un uomo con lunga tunica marrone, sulla trentina, con la barba incolta venirgli incontro. La guida svenne in entrambi i casi, per lo spavento e, da allora, non volle più lavorare in quei sotterranei. Sul web sono numerose le teorie ed i video attraverso le quali vari utenti e giornalisti raccontano il medesimo episodio. Sono presenti alcune fotografie attraverso le quali è possibile vedere, anche se in maniera poco chiara, la presenza di qualcosa.Secondo la tradizione popolare, questo fantasma, sarebbe lo spirito di San Nicola pellegrino, le cui reliquie sono custodite proprio nella cripta della cattedrale. Alcuni utenti hanno evidenziato il fatto che San Nicola pellegrino sia sempre raffigurato senza barba e che, quindi, non possa essere lui il fantasma, così come altri utenti suggeriscono un errore durante lo scatto che ha messo in evidenza la sfocatura proprio in quel punto.A questo link è possibile vedere la foto che ritrae questa figura, anche se non si sa se effettivamente è reale o si tratta di un fotomontaggio.