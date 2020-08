Il fantasma di Armida del Castello Svevo di Trani

Per chi è affascinato dal mistero, Trani è circondata dalla leggenda del famoso fantasma di Trani, che dimora nel Castello Svevo. Su diversi siti internet e pagine questa leggenda viene proposta, suscitando nel lettore curiosità e dando a Trani quel velo di mistero che attrae numero turisti. La leggenda narra che Armida venne segregata nelle segrete del castello per volere del marito, dopo la scoperta di quest'ultimo della relazione della moglie con un cavaliere.Reso folle dalla gelosia, una volta scoperta la tresca, l'uomo tradito pugnalò l'amante della dama per poi rinchiudere la stessa in una cella dei sotterranei del castello, che funsero da letto di morte per la giovane disperata. Da quel momento, il fantasma della donna dagli occhi di un azzurro penetrante e dai capelli lunghi e nerissimi vaga per il castello alla ricerca dell'amore perduto per il suo cavaliere.La storia ufficiale racconta della contessa di Caserta Sifridina, tenuta prigioniera nelle segrete del castello dal 1268 al 1279 per aver cospirato contro i signori dell'epoca, gli Angioini. La dama, morta dopo 11 anni di prigionia, non avrebbe mai abbandonato il luogo.Tantissime sono le teorie intorno al fantasma che si aggira nel castello di Trani. Alcuni hanno ipotizzato che Armida e Sifridina siano la stessa persona. Il nome potrebbe derivare dal celtico "Armis", il cui significato indica una "Donna forte e combattiva".Tanto forte questa leggenda da attrarre a Trani i Ghost Hunter nel 2013, studiosi che hanno soggiornato nel castello di Trani cercando di individuare il fantasma di Armida che, ahimè, non si è fatto vedere.