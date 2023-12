Il giorno di Santo Stefano concerto gospel al Polo Museale

Subito dopo Natale, il giorno di Santo Stefano, riprende la Rassegna natalizia "Sere d'incanto 2023" al Polo Museale Diocesano di Trani, serie di eventi organizzati dalla Fondazione S.E.C.A.Martedì 26 dicembre alle ore 20,30 si svolgerà il più atteso e richiesto dei concerti natalizi: appuntamento con la musica Gospel con i "Gospel Italian Singers e la guest vocalist Joselin St.Aimee" diretti dal M° Francesco Finizio, i quali continueranno ad animare le festività con il loro caratteristico animo "black and soul" sulla scia di una spiritualità che solo il Natale sa evocare. Le loro voci, coinvolgenti e profonde, sapranno tradurre il vero senso di pace, serenità e speranza. Prenotazione con consumazione obbligatoria €10,00 in collaborazione con la Caffetteria del Museo Ultimo Caffè.Mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 alle ore 18,30 al via l'inedito "Festival Museum Christmas Circus" all'interno del Polo Museale Diocesano: tre spettacoli di intrattenimento per piccoli e grandi appassionati di circo, giocoleria, illusionismo e cabaret. La Corte del Polo Museale si trasformerà in un grande tendone da circo e ospiterà:Otto Panzer, un simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo...Irriverente, sbruffone ma anche dolce ed arrogante, trasforma ogni suo spettacolo in un evento unicoMr. Big, un clown-giocoliere, dallo strano accento straniero, che fa della tecnica circense e della sua arguta ironia, il "trampolino di lancio" per una comicità che non risparmia nessuno;Infine Mone-Monè, un clown scapigliato di altri tempi che si esibirà in numeri di circo, equilibrismo e giocoleria. Apertura porte ore 18,00 e inizio spettacolo ore 18,30. Prenotazione obbligatoria con "ticket popcorn" €7,00 in collaborazione con la Caffetteria del Museo Ultimo Caffè.La rassegna "Sere d'incanto 2023" è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Caffetteria del Museo - Ultimo Caffè e Mancini Service.