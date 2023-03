Il Gran Shopping di Molfetta festeggia 15 anni

Il centro commercialefesteggia in grande stile il suo 15°compleanno.dalleilcon grandi performance e un cast artistico d'eccezione. Uno spettacolo tra magia, divertimento e varietà con la direzione artistica di, vincitore del Mandrakes D'Or di Parigi (considerato l'Oscar della magia) e artista a tutto tondo, un esperto fantasista e illusionista e bravissimo ballerino, è inoltre detentore di ben 7 Guinness World Records. Con lui alla conduzione del galà ci saranno, considerato il miglior ventriloquo al mondo (e vincitore di Italia's got talent nel 2013) e, cabarettista attivo sul prestigioso palco dello Zelig di Milano. La straordinaria collaborazione fra i tre artisti darà vita ad uno spettacolo di grande impatto oltre ai momenti di magia e intrattenimento e, grazie alla presenza di un grande corpo di ballo, regalerà momenti di grande varietà.Come gran finale, i 15 anni del Gran Shopping verranno celebrati con la preparazione di ben 15 torte, una per ciascun anno, a cura degli studenti di tre istituti alberghieri del territorio,(Istituto alberghiero Molfetta)(Itc Aldo Moro Trani) e(Ipc Tandoi). Gli studenti di ciascun Istituto prepareranno 5 torte, quattro verranno presentate già terminate, la quinta verrà preparata in diretta durante lo show. Il contest avrà come giudice d'eccezione Luca Perego, in arte LuCake, pasticcere con oltre 481.000 followers su Instagram, che valuterà i dolci e decreterà il vincitore. Durante il ricco pomeriggio di show inoltre, dalle 17 alle 18, qualunque adolescente nato nel 2008 che festeggerà come il Gran Shopping i suoi 15 anni entro il 2023, riceverà una gift card del valore di €20.Il Gran Shopping Molfetta si estende su una superficie di 35.000 mq e conta 102 punti negozi, tra i quali Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, OVS, Mediaworld, Scarpe&Scarpe, Cisalfa, Desigual, Flying Tyger, Pandora; 12 bar-ristoranti ed 1 ipermercato ad insegna Ipercoop.