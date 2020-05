Il grande parco urbano in zona Castello: la Giunta delibera l'atto di indirizzo

2 foto Progetto parco urbano

Social Video 6 minuti Amedeo Bottaro

Con un nuovo video pubblicato su Facebook il sindaco, Amedeo Bottaro, ha illustrato a tutti i cittadini i lavori in programma, oltre a quelli già in corso, a Trani. A catturare l'attenzione è il grande progetto di riqualificazione urbana previsto tra la zona Castello e via Finanzieri. Nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato un atto di indirizzo per creare un grande parco urbano che si estenderà per 40mila metri quadrati. Il progetto prevede anche la riqualificazione dell'area dell'ex macello, la pavimentazione dell'area antistante al tribunale ed un parcheggio a due livelli.Già nella giornata di ieri, invece, hanno preso il via i lavori per colmare le buche della città e il primo cittadino non ha esitato a rassicurare i suoi ascoltatori: «Le chiuderemo tutte». Domani, inoltre, avverrà la consegna dei lavori alla ditta che si occuperà di realizzare nuovi asfalti. Firmato anche il contratto per la riqualificazione, i cui interventi partiranno entro fine mese, di piazza Kolbe.La prossima settimana, invece, inizieranno le attività per l'allargamento della strettoia di Pozzo Piano. «Le attività amministrative sono ricominciate a pieno ritmo», ha annunciato Bottaro. Nei prossimi giorni, infine, ci sarà l'aggiudicazione delle gare per i nuovi autobus e per la messa in sicurezza della discarica. «La macchina amministrativa si è messa in moto».