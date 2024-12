Il mercatino di Natale a villa Dragonetti: sabato e domenica con i manufatti degli ospiti della struttura

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle ore 8 alle ore 13 presso la RSA Villa Dragonetti sarà allestito un Mercatino di Natale con oggetti e idee regalo realizzati a mano dagli ospiti della struttura.L'iniziativa è voluta e sostenuta dalla Congregazione delle Piccole Operai del Sacro Cuore e fattivamente condivisa dagli operatori che quotidianamente affiancano gli anziani durante i vari laboratori occupazionali.Il proposito degli organizzatori è duplice: in primo luogo, finalizzato a valorizzare l'opera di quegli anziani che con le loro mani hanno potuto creare oggetti semplici, unici e per questo intrisi di autentica bellezza.In secondo luogo, aprirsi a gesti concreti di solidarietà. Difatti, l'intero ricavato della due giorni del mercatino sarà interamente devoluto in beneficenza.Questa è la testimonianza che gli anziani, che Papa Francesco indica come gli artefici della rivoluzione della tenerezza, nonostante il trascorrere del tempo, continuano a portare buoni frutti.