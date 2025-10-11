"Il pomo della discordia": gli studenti portano a teatro il mito

L'IC "Rocca- Bovio -Palumbo- D'Annunzio", guidato dal dirigente prof. Giovanni Cassanelli, riaccende i riflettori per uno spettacolo di teatro e musica che ha lasciato tutti stupiti.Il grande spettacolo "Il pomo della discordia" è finalmente andato in scena presso l'auditorium Bovio, a conclusione dei progetti di teatro, flauto traverso e violoncello, nelle giornate del 7 ed 8 ottobre.Uno spettacolo a tema mitologico che ha visto l'arte della recitazione e della musica unirsi e fondersi perfettamente guidato dai proff. di strumento Pietro Doronzo e Paola de Candia con la regia del prof. Savino Bevilacqua.Tanto il lavoro svolto, iniziato nel mese di giugno e protrattosi fino a settembre che ha portato a risultati a dir poco strepitosi. Gli studenti, da veri professionisti, hanno calcato il palcoscenico con tenacia e determinazione, superando e vincendo le proprie paure.Sono stati eseguiti brani musicali di altissimo livello, riarrangiati dai due docenti musicisti, Doronzo e de Candia, per i ragazzi: da "Pierino e il lupo" di Prokofiev alla "V Sinfonia" di Beethoven, dalla "Marcia trionfale e gran finale" dall'Aida di Verdi a "Oh fortuna" di Carl Orff senza tralasciare brani più pop come "Zum zum zum" e "Bello e impossibile".L'atmosfera greca è stata poi richiamata dall'esecuzione de "La danza di Zorba", il famoso Sirtaki.Il tutto sapientemente confezionato con la regia del Prof. Savino Bevilacqua che ha curato la recitazione e tutta la visione d'insieme dello spettacolo, senza tralasciare i costumi di scena e l'apparato scenico.Lo spettacolo del 7 ottobre, è stato destinato agli alunni delle classi 4^ della scuola primaria e alle classi 2^ della scuola secondaria di primo grado. Due repliche del giorno 8 ottobre invece sono state riservate alle famiglie degli alunni coinvolti nel progetto ed ai docenti. Hanno preso parte allo spettacolo anche Debora Ciliento, assessore regionale ai trasporti, e Lucia De Mari, assessore comunale all'istruzione, mostrando vicinanza alla vita culturale della scuola.È opportuno riconoscere quanto sia decisiva la scuola, vera promotrice del cambiamento. I professori che vi operano non si sono limitati alla sola trasmissione dei contenuti, ma hanno costruito sapientemente momento dopo momento, giorno dopo giorno, una scuola viva, hanno creato un ambiente in cui creatività, responsabilità e curiosità sono state al centro di una crescita condivisa. A loro, professionisti appassionati, va il merito di aver guidato un gruppo di giovani studenti non solo sui libri, ma anche lungo sentieri di vita.Un grande lavoro di squadra dunque che ha riscosso applausi scroscianti e che ha dimostrato, come ha più volte sottolineato il dirigente Cassanelli, che la vera forza è stata l'unione dei docenti coinvolti e l'impegno e la passione che gli studenti hanno mostrato mettendosi in gioco con energia e passione.