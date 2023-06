Il Porto di Trani salotto di presentazione letteraria

In giro per la Puglia in vespa il nome della raccolta di racconti

Giovedì 29 giugno alle ore 19,00 presso la sede del "Fico" in via Statuti Marittimi a Trani si terrà una tappa della presentazione itinerante dal titolo In giro per la Puglia in vespa di una nuova antologia di racconti editi da Affiori, costola giovane dedicata agli autori esordienti della casa editrice indipendente di Roma "Giulio Perrone Editore". L'antologia, curata da Antonella De Biasi, Patrizia Cesari e Paola Macinelli, raccoglie racconti, in questo caso dedicati alla nostra Puglia, offrendo l'opportunità a tante giovani penne di fare esperienza nella scrittura. All'evento culturale parteciperanno l'editore Giulio Perrone, le curatrici ed alcuni degli autori dell'antologia.