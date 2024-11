Il presidente del Coni Giovanni Malagò il 25 novembre a Trani

Il Presidente nazionale del CONI, Giovanni Malago, sarà in Puglia il prossimo 25 novembre. Nella giornata di lunedì arriverà alle 15, per una breve visita, alla Cattedrale di Trani dove, accompagnato dal Presidente regionale Angelo Giliberto e dal Delegato provinciale Antonio Rutigliano, incontrerà il Vescovo della Diocesi Mons. Leonardo D'Ascenzo. È la prima volta in assoluto che la più alta carica del Coni arriva qui a Trani. Poco prima ci sarà un rapido passaggio dal cantiere dell'erigendo impianto sportivo di Atletica Leggera in zona Sant'Angelo, e dal magnifico porto turistico della splendida località adriatica.Alle 15.30 incontrerà tutte le Autorità civili e militari del territorio e la stampa presso la sala conferenze del Polo Museale della Fondazione SECA. Alle 16.30 si trasferirà a Bari, presso lAuditorium della scuola allievi della Guardia di Finanza, dove alle 17 avrà luogo la cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni ad atleti, dirigenti e società sportive della Puglia.