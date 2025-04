"Palestranatura": la kermesse organizzata dal CONI Bat a Trani il 21 maggio

2 foto Palestra Natura CONI Bat

La conferenza stampa di presentazione del Progetto, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, del Presidente regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto, e della referente provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Assuntela Messina, avrà luogo a Trinitapoli il prossimo venerdì 4 aprile alle ore 10, presso l'Auditorium "Ninì Ungaro" dell'Istituto Comprensivo "Don Milani - Garibaldi - Leone", in via Pirandello 19. Alla stessa sono stati anche invitati, oltre ai Dirigenti Scolastici delle scuole partecipanti, anche i Sindaci e gli Assessori allo Sport delle Città sede di tappa,Il CONI Regionale Puglia, attraverso la sua Delegazione provinciale del territorio della Provincia di Barletta – Andria - Trani, con questo progetto intende conciliare la pratica dello "sport per tutti" al rispetto dell'ambiente naturale con un approccio che persegue alcuni obiettivi specifici:- l'ambiente e la natura come sfondo, palestra-laboratorio di diverse discipline sportive;- l'educazione delle giovani generazioni alla pratica sportiva sostenibile ed ecologica, attraverso uno stile di vita attivo già in giovane età, in modo che la pratica sportiva all'aperto diventi una sana abitudine finalizzata anche al rispetto dell'ambiente e alla conoscenza del territorio.In questo senso la corsa campestre, la mountain bike, l'orienteering, il tiro con l'arco, la ginnastica aerobica, la danza, il judo, e il beach volley sono delle discipline da privilegiare per il contatto diretto con la natura. Per il CONI è importante avvicinare cultura dello sport e cultura ambientale, promuovendone anche la conoscenza storica dei luoghi.I partecipanti, attraverso 6 step di 25 minuti ciascuno (5 sportivi ed uno culturale), a rotazione avranno la possibilità di avvicinarsi ad alcune discipline sportive, seguiti da tecnici federali, e di apprendere, da un esperto locale, notizie storiche ed ambientali sulle location che li ospitano. Il successo riscontrato nelle precedenti edizioni è stato davvero grande e così, dopo un anno di pausa, e dopo le tante richieste pervenute dalle diverse insegnanti, si è ritornati a presentare questo format sempre interessante e seguito anche dai media.Il CONI, per questa nuova edizione del progetto, è riuscita a mettere insieme diversi Enti del Territorio, come i Comuni (quelli ospitanti le varie tappe), il mondo della Scuola e le Associazioni Sportive e Culturali della provincia, al fine di rendere sempre più attraenti tutte le tappe che avranno luogo in posti molto suggestivi dal punto di vista naturalistico e pregni di storia e cultura del nostro territorio.Si partirà mercoledì 9 aprile dal suggestivo scenario del Parco degli Ipogei di Trinitapoli, per passare il successivo martedì 15 aprile dal Fossato del Castello di Barletta e, dopo la pausa pasquale, si andrà martedì 29 aprile in località Zappino, a Bisceglie. Maggio vedrà poi nella giornata di giovedì 8, la nuova tappa di Andria incastonata nella storica Piazza Catuma, il nuovo sito archeologico di Canosa di Puglia, il Battistero di San Giovanni nella giornata di mercoledì 14, e poi ancora si andrà presso l'incantevolementre la grande festa finale è prevista sulla magnifica spiaggia di Margherita di Savoia presso il Lido La Sirenetta nella giornata di venerdì 23.Anche in questa edizione, al fianco degli organizzatori, ci saranno due importanti partners commerciali come la DIVELLA e ACQUA ORSINI, mentre i corners informativi sulla salute e prevenzione saranno curati dalla Associazione Provinciale LILT. Grazie alla preziosa collaborazione di tutti i fiduciari comunali CONI, alle Associazioni di volontariato, e ai Tecnici incaricati, per ogni tappa si è riusciti ad allestire un programma divertente e, soprattutto, interessante.Il progetto è dedicato agli alunni delle classi V della scuola primaria di tutta la Provincia BAT (e ad oggi, sono giunte le adesioni già di ben 22 Istituti, per un totale di oltre 100 classi e circa 2000 alunni).