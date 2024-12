Il Superga’s Christmas Party nel giorno della Vigilia di Natale

In occasione della Vigilia di Natale i commercianti di via Superga, in partnership con la Confesercenti Provinciale B.A.T. e dal D.U.C. Trani organizzano il Superga's Christmas Party.Un evento natalizio ideato in collaborazione con la Pizzeria Superga, la Polisportiva Trani e con il sostegno di Art Hair Studio e La Perla dell'Adriatico. Un party pensato per le famiglie e i bambini che coinvolgerà il quartiere Sant'Angelo di Trani.L'iniziativa, in programma dalle 10:30 alle 16:30, consente di portare la magia del Natale in una zona periferica della città attraverso una giornata ricca di attività e divertimento.Numerose le sorprese in programma: musica dal vivo con la DJ Vale De Luna, animazione coinvolgente, curata da Boing Party e Group Animation, che prevede una struttura gonfiabile dove i bambini potranno giocare in sicurezza, oltre a palloncini, trucca bimbi, esibizioni di danza e la presenza delle mascotte di cartoni animati.I più piccoli potranno divertirsi anche sui mini campetti da calcio allestiti dalla Polisportiva Trani 2006, dove potranno scatenarsi in giochi e competizioni sportive in pieno spirito natalizio.Sarà presente anche Babbo Natale con i suoi Elfi per la consegna delle letterine di natale e per scattare delle foto ricordo. Guest Star della giornata, Stefano Scarpa vincitore di Italia's Got Talent 2012, il quale proporrà la sua celebre esibizione di "Bandiera Umana"Non mancherà l'area food, con posti a sedere, dedicata al buon cibo della tradizione natalizia: focaccia, calzone, frittelle oltre alla selezione di frutti di mare della Pescheria "La Perla dell' Adriatico". Durante la festa spazio anche alla sensibilizzazione. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) della prov. BAT sarà presente con uno stand per informare i cittadini sulle tematiche della prevenzione oncologica.A chiudere la giornata, dalle ore 15.30, Antonella Travisani e il suo "Claun Fumetto" che intratterrà i più piccoli con le sue magiche e grandi bolle di sapone, di fumo e di fuoco..L'iniziativa si pone come un'occasione per rafforzare il legame con la comunità locale, all'insegna della gioia e della convivialità in un'esperienza unica per celebrare la Vigilia di Natale insieme.Interessante iniziativa, dichiara il manager del DUC di Trani, dott. R. Landriscina, in virtù del fatto che raramente vengono coinvolte aree periferiche della Città nella organizzazione di manifestazioni natalizie che creano atmosfera e coinvolgimento dei residenti da parte delle molteplici attività insistenti nelle periferie della Città di Trani che verranno inserite nella piattaforma del Distretto Urbano del Commercio di Trani, a prescindere dalla loro localizzazione esterna al perimetro da esso individuato. Un plauso agli organizzatori ed alla Amministrazione di Trani che consentono lo svolgimento di iniziative di animazione e socializzazione di aree urbane periferiche.