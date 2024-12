Il treno del Sorriso organizza per l'ottavo anno consecutivo la raccolta giocattoli di Natale

E siamo all'ottavo anno consecutivo in cui la nostra associazione di clownterapia "Il treno del sorriso – OdV ETS" di Trani organizza la Raccolta di Giochi Nuovi destinati ai bambini e ragazzi ospiti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari e della pediatria dell'Ospedale Umberto I° di Corato.L'associazione, coi suoi volontari Clown Dottore, ogni quindici giorni e per dodici mesi all'anno, si reca in quei reparti dove, oltre a regalare sorrisi e buonumore (che è la sua mission primaria), dona tutti i rimanenti giochi che vengono raccolti nel giorno della Madonna Immacolata. La maggior parte dei giochi raccolti vengono consegnati all'associazione che ne gestisce la distribuzione all'interno del reparto di Oncoematologia; giochi che vengono dati a ciascun bambino "Supereroe" ogni volta che si sottopone ad una terapia farmacologica.Alla raccolta contribuiscono, con animo generoso e altruistico, i bambini con le loro famiglie, le associazioni di volontariato e non, oltre alle forze dell'ordine, dalla Polizia di Stato ai Carabinieri, dalla Polizia Penitenziaria alla Polizia Locale, alla Guardia di Finanza.La manifestazione si svolgerà domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e quest'anno, a differenza di quelli precedenti, in Piazza Plebiscito (zona antistante la Villa Comunale) e vedrà la partecipazione, a titolo totalmente gratuito nel vero e puro spirito del volontariato, di corpi di danza, musicisti e atleti delle arti marziali che si esibiranno nel corso della mattinata.La cittadinanza, a cui sin da ora va il nostro ringraziamento, è invitata.