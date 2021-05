"Il vecchio e il mare" riapre, lo spot diventa virale

Il claim scelto per il video è "Il vecchio e il mare ti ringiovanisce", coinvolto tutto lo staff

"Torniamo tutti a fare quello che ci piace". Così il noto locale tranese "Il vecchio e il mare" annuncia la riapertura: con l'avvio della zona gialla e in vista della stagione estiva ormai alle porte, ripartono le attività e il relax con vista mare.Per annunciare la ripartenza, l'attività ha lanciato su Facebook uno spot che ha già conquistato like e condivisioni: il claim scelto per il video è "Il vecchio e il mare ti ringiovanisce".