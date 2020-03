Il virus circola in città e aumentano i casi positivi, il sindaco: «Rispettiamo le regole»

Social Video 4 minuti Amedeo Bottaro

I casi di Coronavirus in città sono sette (compreso il 47enne già guarito). In sei, dunque, stanno lottando contro il Covid-19, tre di loro in ospedale e gli altri tre in isolamento in casa. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, con un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Facebook. «Ritengo - ha spiegato - sia giusto che sia io a darvi le notizie e nel modo più preciso possibile, nei limiti degli obblighi di riservatezza».«I primi casi - ha continuato il primo cittadino - riguardavano persone che erano entrate in contatto con gente del Nord. Ora, invece, il virus gira in città. Lo dico perché è giusto che tutti sappiano che è necessaria molta più prudenza. Bisogna uscire solo se necessario, un solo componente per famiglia e non tutti i giorni. Non dovete trovare scuse per uscire, ma per restare a casa. Ci aspettiamo che il numero dei contagiati aumenti nei prossimi giorni perché sono stati effettuati tanti tamponi e siamo in attesa dei risultati. Osservate le regole quanto più possibile, è importante che voi lo facciate».In moto la macchina amministrativa per aiutare le famiglie che ne hanno bisogno. La prossima settimana, infatti, il Comune procederà con il pagamento del Fitto Casa. «Stiamo facendo un lavoro immane - ha dichiarato Bottaro - per cercare di farci trasmettere l'Iban di tutte le famiglie ed evitare, così, assembramenti nelle banche. Stiamo anche mettendo a punto una macchina organizzativa per sostenere i nuclei familiari che si trovano più in difficoltà con sostegni alimentari e non solo».«Dovete fidarvi e rispettare le regole. Se lo farete, ne usciremo presto. Noi siamo pronti a darvi tutto l'aiuto che possiamo. Aiutiamoci a vicenda». Così ha concluso Amedeo Bottaro.