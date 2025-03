Ilario Monterisi, Trani sugli scudi con un ragazzo campione nello sport e nella vita

Non c'è che dire è davvero una grande soddisfazione per se stesso e per tutta la sua famiglia, orgoglio della città che il traneseclasse 2001, difensore delsquadra che attualmente milita in serie B, abbia conseguito la laurea, curiosamente discutendo la tesi il lunedì successivo alla partita della domenica giocata contro la Salernitana, per la cronaca finita in parità, con la fascia da capitano al braccio.talento naturale e passione per il calcionato è cresciuto nei settori giovanili di Bari e Lecce, ha esordito tra i professionisti il 2 agosto 2020 con la maglia proprio del Lecce; ceduto a luglio del 2022 alla squadra del, conquista con la stessa promozione in serie A segnando un gol fondamentale al 95' nella partita pareggiata per 1-1 in casa del Südtirol. Pur giovane, Ilario entra nel cuore dei tifosi, diviene il trascinatore della squadra oltre che capitano legandosi alla ciociara sportiva fino al 2027 . In seria A, nel campionato 2023/2024 Ilario ha collezionato 24 presenze e due gol, ma nonostante questi meritati successi il ragazzo guarda lontano, sa che non si vive di solo calcio e se pur impegnato in una attività professionistica ha portato a termine, con dedizione e non poca fatica, il suo percorso di laurea a soli 23 anni: non è male. Auguri.