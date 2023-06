"Imparate dal Sud": lezione di Lino Patruno in biblioteca

Si è svolto ieri pomeriggio nella sala Maffuccini della biblioteca comunale "Bovio" , organizzato dal Lions Club Trani Ordinamenta Maris in collaborazione con la Associazione Croce Bianca e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Trani, l'incontro con il giornalista Lino Patruno che ha presentato il suo libro, edito da Magenes, "Imparate dal Sud. Lezione di Sviluppo per l'Italia".A moderare il dibattito l'avv. Alessandro Moscatelli, dopo i saluti del presidente incoming del Lions Elio Loioidice e dell'assessore alle Culture del Comune di Trani Lucia de Mari.Lino Patruno ha introdotto il pubblico in un percorso teso a illustrare gioie e dolori di un Mezzogiorno tanto vituperato, di un Mezzogiorno spesso associato a elementi di carattere negativo, ma di cui l'autore, al contrario, ha sviscerato ed elaborato i tanti requisiti di carattere positivo che questo Mezzogiorno è in grado di offrire.Un Sud rielaborato in termini di speranza, di crescita e di sviluppo.Il testo discorsivo, preceduto da versi o da aforismi di poeti, scrittori, studiosi, che abbracciano i contenuti che seguono, si articola in quindici capitoli ed in cui Lino Patruno sembra discorrere con gli autori e con gli studiosi citati, coinvolge il lettore e lo guida in una riscoperta dei lati positivi e delle virtù del Sud che ancora resistono e sopravvivono ai giudizi negativi e irriverenti che taluni, forse in modo non del tutto disinteressato, preferiscono esprimere.Un testo in cui ci sono tanti riferimenti culturali e dati oggettivi ripresi da fonti storiche e sociologiche, non meramente richiamate, ma che si intrecciano col racconto.In questo libro si procede ad una "operazione verità" che sorprende il lettore.