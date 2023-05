Impatto fra due auto in via Malcangi, strada bloccata e traffico rallentato

Probabilmente una mancata precedenza, o l'asfalto reso viscido dalla pioggia, all'origine dell'impatto fra un suv ed una utilitaria che viaggiava verso il centro città, avvenuto pochi minuti fa su via Malcangi, nei pressi della Chiesa del Sacro Cuore: non sembra ci siano feriti, ma in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per i rilievi del caso il traffico automobilistico sulla trafficatissima strada è del tutto rallentato. In coda auto e pullman di linea, in attesa che si apra un varco per permettere il deflusso della circolazione viaria.