In anteprima al Maldarizzi Mobility Hub la Nuova MINI in versione preserie

icona è tornata. Perha preparato un'accoglienza speciale: una esclusivacon reveal riservato a Clienti selezionati in pieno centro a BariL'evento fa parte del tour esclusivoche svela lain una serie di eventi a porte chiuse nei concessionari MINI di tutta Italia.Compatta, agile, super cool grazie al suo look iconico da oltre vent'anni, MINI continua ad esprimere la libertà di essere originale distinguendosi dalla massa anche nel nuovo restyling stilistico e tecnologico per i modelliIl nuovo design MINI è più moderno, più fresco e più pulito; le linee sono ridisegnate in chiave minimal, diventando più moderne grazie al nuovo design della parte frontale e ai fari full led di serie. La personalizzazione ai massimi livelli, con nuovi colori per la carrozzeria, nuovi cerchi con misure fino a 18 pollici e una novità di stile: il tetto Multitone, risultato di uno specifico trattamento che applica quattro diverse colorazioni, che garantisce un effetto sfumato e multi-tono fra tutte le tonalità utilizzate. L'innovazione di Nuova MINI riguarda anche gli interni. L'introduzione per la prima volta di una telecamera anteriore offre un ulteriore sistema di assistenza alla guida, a cui è aggiunto il sistema di mantenimento non attivo della corsia e il cruise control adattivo con la funzione anche di stop&go, dedicato in esclusiva alle versioni con cambio automatico. Grande debutto anche per le nuove luci Matrix Led, in grado di spegnersi o accendersi in automatico in alcuni punti della strada per non abbagliare gli altri automobilisti che si incrociano o illuminare meglio strade particolarmente buie. Nell'abitacolo è sempre di serie il monitor da 8,8 pollici col rinnovato software del sistema di Infotainment, da gestire tramite comandi touch e collegabile ad Apple CarPlay.