Benvenuta smart #5: debutto ufficiale da Maldarizzi Automotive

Maldarizzi Automotive, tra i principali gruppi della distribuzione automobilistica nel Sud Italia, ha presentato oggi la nuova smart #5, il più grande SUV full electric del brand nato dalla joint venture tra Mercedes-Benz e Geely.L'evento di anteprima, tenutosi presso la sede di Modugno (BA), ha dato il via a una giornata di test drive su prenotazione e incontri personalizzati con i product expert, inaugurando ufficialmente un roadshow esperienziale che nelle prossime settimane toccherà le sedi Maldarizzi Automotive di: Foggia – 10 luglio; Trani – 11 luglio; Matera – 15 luglio; Taranto – 17 luglio; Lecce – 21 luglio. In ogni tappa, il pubblico avrà la possibilità di provare su strada la nuova smart #5, scoprirne tecnologie, prestazioni e confrontarsi con i product specialist del marchio.Tecnologia, design e performance: smart #5 BRABUS stupisceTra le versioni più attese, la smart #5 BRABUS ha conquistato i presenti con la sua combinazione di potenza e stile: 645 CV, accelerazione 0–100 km/h in 3,8 secondi autonomia fino a 540 km, ricarica ultra-rapida (fino a 400 kW: dal 10% all'80% in soli 18 minuti), BRABUS Mode, con effetti sonori dinamici che amplificano l'esperienza di guida.Interni digitali, comfort totale e dettagli premiumAll'interno, smart #5 unisce innovazione e comfort con dotazioni di ultima generazione:Doppio display OLED da 13" con Video Center integrato per accedere fino a 11 piattaforme streamingImpianto audio Sennheiser Signature Sound da 1.190W con 20 speakerIlluminazione ambientale Ambient Light+ (256 tonalità selezionabili)Processore AMD V2000 e assistente vocale con AI generativaInnovativa modalità campeggio che trasforma i sedili in un letto, ideale per le esperienze outdoorUna smart tutta nuova, anche nell'animaDisponibile negli allestimenti Pro, Pro+, Premium, Pulse, Summit Edition e BRABUS, smart #5 segna un punto di svolta per il brand, con un design più robusto, linee muscolose e motorizzazioni che arrivano fino a 646 CV, con trazione posteriore o integrale."smart oggi è molto più di un'auto urbana. È tecnologia, stile e performance in una sola firma. Con smart #5 celebriamo una nuova fase della mobilità elettrica: sostenibile, intelligente e pensata per viaggiare oltre i confini urbani. Siamo stati tra i primi dealer in Italia a portarla su strada, raccontandola direttamente ai nostri clienti. È un'auto che merita di essere vissuta!" - Gianni Contegiacomo, Brand Manager smart per Maldarizzi Automotive.I test drive della nuova smart #5 sono disponibili su prenotazione presso tutte le sedi Maldarizzi Automotive. Per info e prenotazioni: www.maldarizzi.com/smart-hashtag-5