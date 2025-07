Transizione ambientale: Artusi e Maldarizzi a Bruxelles per la distribuzione automotive italiana

Il Vicepresidente della Commissione Europea, On. Raffaele Fitto, ha ricevuto oggi a Bruxelles una delegazione di Federauto, la Federazione italiana dei concessionari auto, rappresentata oggi dal Presidente Massimo Artusi e dal Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, componente del comitato esecutivo della Federazione e Presidente UCISM.L'incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale rilevante sul tema della transizione ambientale nel settore automotive, in vista delle prossime scadenze normative europee legate al Green Deal e alla revisione delle strategie per la decarbonizzazione della mobilità.Il confronto con il Vicepresidente Fitto ha consentito di porre l'attenzione sulle criticità dell'attuale quadro legislativo europeo, che rischia di compromettere la competitività del comparto, in particolare delle PMI della rete distributiva. Artusi ha infatti consegnato al Vicepresidente Fitto il position paper ufficiale di Federauto, che raccoglie in modo puntuale le proposte del settore in tema di neutralità tecnologica, sostenibilità economica e transizione graduale e realistica."É importante portare alle istituzioni l'esperienza e le capacità dei concessionari per orientare il percorso di transizione in corso attraverso politiche più efficaci per il mercato e per la decarbonizzazione. - ha dichiarato il Presidente Artusi, proseguendo - É incoraggiante trovare interlocutori preparati, motivati e pragmatici e questo ci darà sempre più forza per perseguire la nostra azione per il bene del mercato."L'intervento del Presidente Maldarizzi ha riaffermato il ruolo attivo dei dealer nel percorso di trasformazione del comparto automotive, richiamando la necessità di un quadro normativo che valorizzi il contributo delle reti di vendita e assistenza nella gestione della transizione.