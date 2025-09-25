Aston Martin Roma
Aston Martin Roma
Speciale

Aston Martin Roma: il progetto firmato Maldarizzi

La sede definitiva sarà progettata per offrire un’esperienza immersiva e distintiva

Trani - giovedì 25 settembre 2025 11.15 Sponsorizzato
Maldarizzi Automotive è orgogliosa di annunciare l'avvio ufficiale della partnership con Aston Martin Lagonda Ltd per la rappresentanza esclusiva del marchio nella città di Roma, con l'apertura della nuova sede prevista per l'inizio del 2026.
Le attività commerciali sono già operative, mentre i servizi di assistenza post-vendita saranno attivi nelle prossime settimane. La sede definitiva sarà progettata per offrire un'esperienza immersiva e distintiva, pienamente coerente con l'identità Aston Martin.
Questa scelta si inserisce in un disegno più ampio: non ci limitiamo a vendere e assistere automobili, ma selezioniamo e rappresentiamo marchi che abbiano un'identità chiara, una visione, un significato profondo. In questo senso, Aston Martin è una scelta naturale. Non solo per la sua storia iconica, ma per tutto ciò che incarna: eleganza, prestazioni, artigianalità e una visione estetica che si eleva sopra le mode.

"Aston Martin non è solo un'automobile: è una dichiarazione di stile e di valori" – commenta Nicola Maldarizzi, Co-CEO di Maldarizzi Automotive. "Rappresentarlo a Roma è un'opportunità straordinaria che abbiamo scelto di affrontare con dedizione, costruendo un progetto che ci impegna da oltre due anni e che oggi prende finalmente forma."

"Siamo abituati a vedere gruppi del Nord espandersi nel resto del Paese. Per questo, l'apertura di Roma ha per noi un significato ulteriore: è il segno concreto che anche un Gruppo del Sud, se fondato su solidità e visione, può ambire a portare valore in contesti nazionali e internazionali. È un motivo di orgoglio, ma anche di grande responsabilità."


L'arrivo a Roma rafforza il posizionamento di Maldarizzi Automotive tra i principali operatori italiani nel settore automotive di fascia alta, confermando una traiettoria di crescita fondata sull'integrazione strategica tra persone, territori e brand di eccellenza.
  • Maldarizzi Automotive Group
Altri contenuti a tema
Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali Speciale Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali L'88ª edizione della Fiera del Levante palcoscenico ideale per l’innovazione nella mobilità
Nuova Jeep Compass: la libertà cambia forma. E si presenta a Bari con Maldarizzi Automotive Speciale Nuova Jeep Compass: la libertà cambia forma. E si presenta a Bari con Maldarizzi Automotive Ieri il reveal a Villa Romanazzi Carducci tra design, tecnologia e natura
Transizione ambientale: Artusi e Maldarizzi a Bruxelles per la distribuzione automotive italiana Speciale Transizione ambientale: Artusi e Maldarizzi a Bruxelles per la distribuzione automotive italiana Il Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, ha ricevuto una delegazione di Federauto
Maldarizzi Automotive “come un copilota”: lanciato il rebranding, al centro la relazione Maldarizzi Automotive “come un copilota”: lanciato il rebranding, al centro la relazione Un nuovo logo, una nuova identità visiva, un nuovo brand manifesto
Benvenuta smart #5: debutto ufficiale da Maldarizzi Automotive Benvenuta smart #5: debutto ufficiale da Maldarizzi Automotive Il SUV 100% elettrico più atteso dell’anno parte da Bari per un roadshow nelle sedi del Gruppo
Smart #5 debutta in anteprima da Maldarizzi Automotive a Bari Smart #5 debutta in anteprima da Maldarizzi Automotive a Bari Il nuovo SUV 100% elettrico sarà protagonista di un evento esclusivo il 4 luglio
Maldarizzi Automotive lancia “Maldarizzi Academy”, il percorso gratuito per formare i carrozzieri di domani   Speciale Maldarizzi Automotive lancia “Maldarizzi Academy”, il percorso gratuito per formare i carrozzieri di domani   Durante il corso, i partecipanti avranno modo di confrontarsi con tutte le fasi operative del lavoro in carrozzeria
«Stelle in Puglia», a Trani raduno Mercedes Vita di città «Stelle in Puglia», a Trani raduno Mercedes L'evento organizzato dal “Club Italia Amici della Stella" arriva in città il 03 maggio
Al via la seconda edizione dell'Oktoberfest a Trani
25 settembre 2025 Al via la seconda edizione dell'Oktoberfest a Trani
Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere
25 settembre 2025 Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere
Festa dei Nonni, a Trani Auser organizza Non ti scordar di me
25 settembre 2025 Festa dei Nonni, a Trani Auser organizza Non ti scordar di me
Trani si prepara alla festa dei Santi Medici: tra devozione, tradizione e spiritualità
25 settembre 2025 Trani si prepara alla festa dei Santi Medici: tra devozione, tradizione e spiritualità
"Rèfole. Racconti da mare " approda alla Lega Navale di Trani
25 settembre 2025 "Rèfole. Racconti da mare" approda alla Lega Navale di Trani
Lavori in via Verdi, la soddisfazione di Articolo 97
25 settembre 2025 Lavori in via Verdi, la soddisfazione di Articolo 97
Passaggio a livello, si prepara la chiusura: più sicurezza e nuova viabilità in via Verdi Trani
24 settembre 2025 Passaggio a livello, si prepara la chiusura: più sicurezza e nuova viabilità in via Verdi Trani
Seconda Categoria, ecco i calendari: esordio casalingo per la Polisportiva contro l’Ischitella
24 settembre 2025 Seconda Categoria, ecco i calendari: esordio casalingo per la Polisportiva contro l’Ischitella
Amiu, da giovedì 25 settembre distribuzione delle buste gialle per la plastica
24 settembre 2025 Amiu, da giovedì 25 settembre distribuzione delle buste gialle per la plastica
Taf app plus, a Trani la prima app per persone con disabilità
24 settembre 2025 Taf app plus, a Trani la prima app per persone con disabilità
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.