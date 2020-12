In attesa del lockdown, quel che resta dell'ultimo fine settimana in 'giallo'

Ultimo fine settimana 'giallo' prima del lockdown 'rosso' natalizio: la gente ne ha approfittato per le compere dei regali, ma anche per fare una passeggiata nel centro storico, per ammirare le luminarie, la illuminazione del castello svevo, il presepe dinanzi alla cattedrale.Moltissime le presenze, quasi tipiche da clima natalizio, come se il Covid non ci fosse, anche se la mascherina d'ordinanza fa capire bene in che momento storico stiamo vivendo , e la indossando ormai diligente mente tutti. O quasi.Il momento storico, purtroppo, non elimina invece l'inciviltà di parecchi, contro cui non c'è ancora un vaccino: lasciare come immondizia sui sedili in pietra del porto gli avanzi degli spritz, bicchieri di plastica e bottiglie di birra, e carte e cartacce a pochi metri tra l'altro dai cestini portarifiuti, è segno che se dalla pandemia prima o poi ne usciremo, dall'inciviltà invece non ne verremo mai fuori.