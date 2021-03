In cammino con l'Enciclica Fratelli Tutti, nuovo incontro dell'Unione Giuristi Cattolici

Sabato 13 marzo alle ore 10,30 si terrà on line, su piattaforma telematica, il secondo appuntamento dell'iniziativa di formazione In cammino con l'Enciclica Fratelli Tutti, promossa dallUnione Giuristi Cattolici Italiani Sez. Renato DellAndro di Trani, con la partecipazione del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Puglia e dellArcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie G. Lazzati e A. Giannetto.Ne parleranno Don Alessandro Farano, consulente ecclesiastico dellUGCI sezione di Trani e Don Giovanni Giove, Consulente Regionale UGCI Puglia.In questo tempo di Quaresima, ci è sembrato opportuno proporre un momento di conoscenza e di riflessione aperto a tutti, condiviso, anche se a distanza, in maniera semplice ed essenziale.Queste le parole del Presidente dellUGCI sez. di Trani, Dott. Salvatore Paracampo, il quale auspica anche di riuscire a raccogliere degnamente l'invito del Santo Padre, che nel momento straordinario di preghiera del 27 marzo dello scorso anno, durante l'esperienza del lockdown, invitò tutti a ripensare il proprio rapporto con il prossimo e di essere capaci di passare dall io al noi "e di divenire sempre più consapevoli «di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme». Di essere i samaritani di questi giorni, superando la tentazione di ripiegarsi e piangere su di sé, o di chiudere gli occhi dinanzi al dolore, alle sofferenze, alle povertà di tanti uomini e donne, di tanti popoli.Gli incontri (della durata di un'ora) si terranno, sulla piattaforma Zoom, sabato 13 marzo, alle ore 10,30, a questo indirizzo ID riunione: 889 0987 0580Passcode: 525791Il terzo e ultimo incontro si terrà sabato 20 marzo 2021, alle ore 10,30 attraverso il seguente link